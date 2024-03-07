Мир Белый дом анонсировал присоединение Швеции к НАТО

2024-03-07 16:48

Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе запланирована на 11 марта.



Швеция официально присоединится к НАТО 7 марта. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в четверг.

"7 марта 2024 года Швеция официально присоединится к Альянсу НАТО, став 32 союзником", – говорится в сообщении.



В Белом доме отметили, что Швеция – сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, разделяющая ценности и видения мира Альянса.



"Присоединение Швеции к НАТО сделает США и наших союзников еще более безопасными", – добавили в Белом доме.



В свою очередь, шведское издание The Local сообщает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетел в США, чтобы передать Швеции ратификационные документы своей страны.



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем также накануне прибыли в Вашингтон.



Планируется, что встреча главы Госдепа Энтони Блинкена и Кристерссона начнется в 18:15 по киевскому времени. Вероятно, именно тогда будут подписаны финальные документы о вступлении Швеции в НАТО.



Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе запланирована на понедельник, 11 марта.



Как известно, Венгрия оставалась последней страной, не ратифицировавшей заявку на вступление Швеции в НАТО с 2022 года. 26 февраля парламент Венгрии одобрил заявку Швеции. А 5 марта президент Венгрии Тамаш Шуек подписал ратификацию членства Швеции в НАТО.