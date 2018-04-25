Политика В Армении новый Майдан: требуют ввести временное правительство и внеочередные выборы

2018-04-25 13:16 721

Сегодня в столице Армении по призыву лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна возобновились акции протеста против действующей власти.

Люди вновь стали перекрывать главные дороги города, создавая пробки. В акциях участвуют студенты.

Также крупнейшая в Армении оппозиционная политическая сила – партия Процветающая Армения – призвала своих сторонников выйти на улицы и присоединиться к протестному движению.

"Призываем всех своих однопартийцев мобилизоваться в Ереване и областях Армении, выйти на улицы, быть рядом с народом. Мы всегда были с народом", – говорится в заявлении партии.

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В среду должны были состояться переговоры Пашиняна и и.о. премьера Карена Карапетяна, однако они были отменены.

Карапетян сообщил, что Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности, по формату, повестке и методу освещения встречи.

"С его стороны предложен список участвующих с нашей стороны лиц, а также заявлено, что переговоры будут вестись исключительно по его повестке. Это не переговоры", – отметил Карапетян.

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Между тем, Пашинян заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.

"На пост премьера должен быть назначен кандидат народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы", – отметил Пашинян.

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