Мир Власти Польши пошли на уступки протестующим фермерам - подписано особое соглашение

2024-03-21 08:26

Власти Польши подписали соглашение с польскими фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита части сельскохозяйственных продуктов. Об этом сообщает Польское радио.



Документ подписали представители митингующих фермеров и министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак.



Договоренность предполагает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, действующее с середины сентября 2023 года. Эмбарго касается пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.



Министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию с 1 апреля 2024 года.



Представители фермеров в соглашении декларируют поддержку правительством своей страны изменений в Зеленом соглашении. Речь идет прежде всего о замене обязательного перевода на добровольную экосхему и упрощение других правил для фермеров.