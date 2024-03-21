Мир Власти Польши пошли на уступки протестующим фермерам - подписано особое соглашение

2024-03-21 08:26

Власти Польши подписали соглашение с польскими фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита части сельскохозяйственных продуктов. Об этом сообщает Польское радио.

Документ подписали представители митингующих фермеров и министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак.

Договоренность предполагает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, действующее с середины сентября 2023 года. Эмбарго касается пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.

Министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию с 1 апреля 2024 года.

Представители фермеров в соглашении декларируют поддержку правительством своей страны изменений в Зеленом соглашении. Речь идет прежде всего о замене обязательного перевода на добровольную экосхему и упрощение других правил для фермеров.

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ПАЛАТА ПРЕДСТАВНИКІВ КОНГРЕСУ США УХВАЛИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗАБОРОНУ TikTok 2024-03-19 13:35