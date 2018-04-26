Мир Евровидение-2018. Полный список участников

2018-04-26 16:55 500

 

До старта песенного конкурса Евровидение-2018 осталось совсем недолго. В этом году благодаря победе Салвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве конкурс будет проходить в столице Португалии – Лиссабоне.

Первый и второй полуфиналы 63-го песенного конкурса Евровидение состоятся 8 и 10 мая, а финал – 12 мая 2018 года. В этом году свое участие в вокальном соревновании подтвердили 43 страны.

Поскольку все участники Евровидения-2018 уже известны, предлагаем ознакомиться с полным списком конкурсантов, которые будут удивлять зрителей своим вокалом и невероятными шоу уже менее чем через две недели.

В гранд-финал Евровидения-2018, который состоится 12 мая, автоматически попадают страны Большой пятерки – Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса – Португалия. Эти шесть стран в Лиссабоне представят такие музыканты:

Великобритания – SuRie с песней Storm

Германия – Михаэль Шульте с песней You Let Me Walk Alone

Испания - Альфред & Амайя с песней Tu canción

Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро с песней Non mi avete fatto niente

Франция - Madame Monsieur с песней Mercy

Португалия – Клаудия Паскоал с песней O Jardim

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