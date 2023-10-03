ВОЙНА В Украине В Украине расширили перечень военнослужащих, получающих дополнительные выплаты

2023-10-03 15:37

Министерство обороны увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. В ближайшее время деньги поступят на их счета, сообщило военное ведомство.

"Среди прочего увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам", - говорится в сообщении.

В частности, устанавливается вознаграждение:

100 тысяч гривен - военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч). Начисляется с 29 сентября;

100 тысяч гривен - военнослужащие, которые осуществляют разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 тысяч). Начисляется с 29 сентября;

50 тысяч гривен - военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 тысяч). Начисляется с 29 сентября;

30 тысяч гривен - военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.

Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеющие возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня.

Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15 тысяч до 30 тысяч гривен. Начисляется с 1 июня.

Срочники будут получать по 6 тысяч гривен, а курсанты - 2350 гривен. Начисляется с 1 июня.

Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время. Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября.

При этом выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне - 100 тысяч гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.