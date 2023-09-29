Обнародован полный список украинских школ, где будет проводиться обучение онлайн

Минобразования опубликовало перечень украинских школ, в которых будет проводиться изучение предметов украиноведческого компонента для украинских детей, находящихся за рубежом.
"Недавно вступил в силу приказ МОН, определяющий особенности обучения детей, ныне вынужденно находящихся за границей и обучающихся одновременно в школе страны пребывания и Украины.
Такие дети имеют право учиться дистанционно в отдельно определенных органами местного самоуправления учебных заведениях и изучать только предметы украиноведческого компонента, такие как украинский язык, литература, история Украины и т.д. Это позволит избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в украинской и зарубежной школах", - говорится в сообщении МОН.
Предполагается, что учащиеся будут временно переведены в классы для изучения украиноведческих предметов и смогут продолжить обучение в своих школах по возвращении или же смогут учиться дальше по стандартной дистанционной форме обучения.
Полный список школ доступен по ссылке.