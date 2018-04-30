Политика Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность

2018-04-30 13:16 521

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле в понедельник утром.

Как сообщает агентство Франс Пресс, количество погибших от взрыва выросло до 29 человек, более 40 человек получили ранения.

Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Второй взрыв прогремел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.

В результате второго взрыва, по данным телеканала, погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.

Ближе к полудню произошел третий взрыв. на этот раз уже в Кандагаре на юге Афганистана. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 11 учащихся медресе.

"По меньшей мере 11 студентов медресе были убиты в районе Даман, провинции Кандагар, в понедельник, после того, как террорист-смертник привел в действие взрывчатые вещества рядом с конвоем иностранных войск, подтвердили местные официальные лица", -  сообщает в Twitter телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел рядом с конвоем зарубежных вооруженных сил. По данным агентства Пажвак, целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". По его данным, в результате инцидента шесть военнослужащих получили ранения.

 

Еще по теме

Число жертв терактов в Кабуле выросло до 57 человек

2018-04-23 09:10 1872

Двое из погибших в Кабуле украинцев были пилотами

2018-01-22 16:00 3595

Теракт в Кабуле: установлены личности пяти погибших украинцев

2018-01-22 15:30 3675

Теракт в Кабуле. Появилось видео, как туристы гостиницы на простынях сбегали от террористов

2018-01-22 09:30 4436

Еще новости в разделе "Политика"

Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность

2018-04-30 13:16 521

Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу

2018-04-30 12:43 509

Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой

2018-04-30 12:15 548

Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста

2018-04-30 11:42 614
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность 2018-04-30 13:16 521
Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу 2018-04-30 12:43 509
Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой 2018-04-30 12:15 548
Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста 2018-04-30 11:42 614

Лента

14:45 Корейская оттепель: Сеул оперативно прекращает агитацию против КНДР
14:13 Wizz Air открывает три новых ежедневных маршрута из Киева в ФРГ и Австрию
13:44 Каталонская Барселона досрочно забрала главный трофей чемпионата Испании
13:16 Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность
12:43 Лидер Майдана в Армении решил юридически оформить свою победу
12:15 Консулы уверяют, что застрявшие в Египте украинцы уже летят домой
11:42 Telegram разослал в России приглашения на массовые акции протеста
11:14 Ким Чен Ын установил единое время на всем Корейском полуострове
10:41 Личного врача Трампа уволили за пьянство на рабочем месте и драки с коллегами
ОБНОВЛЯЕТСЯ 10:13 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области