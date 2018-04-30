Политика Взрывы в Кабуле и Кандагаре: террористы ИГ взяли ответственность

2018-04-30 13:16 521

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле в понедельник утром.

Как сообщает агентство Франс Пресс, количество погибших от взрыва выросло до 29 человек, более 40 человек получили ранения.

Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Второй взрыв прогремел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.

В результате второго взрыва, по данным телеканала, погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.

Ближе к полудню произошел третий взрыв. на этот раз уже в Кандагаре на юге Афганистана. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 11 учащихся медресе.

"По меньшей мере 11 студентов медресе были убиты в районе Даман, провинции Кандагар, в понедельник, после того, как террорист-смертник привел в действие взрывчатые вещества рядом с конвоем иностранных войск, подтвердили местные официальные лица", - сообщает в Twitter телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел рядом с конвоем зарубежных вооруженных сил. По данным агентства Пажвак, целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". По его данным, в результате инцидента шесть военнослужащих получили ранения.