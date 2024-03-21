ВОЙНА В Украине Украина за год резко опустилась в международном рейтинге счастья

2024-03-21 12:30

Украина на 105-м месте в рейтинге счастья: в прошлом году была на 92-м. Победительницей в очередной раз стала Финляндия, говорится на сайте рейтинга.

В самые счастливые страны также вошли Дания, Исландия, Швеция и Израиль.

Всего в списке 143 государства – последний Афганистан.

Кроме того, впервые из лидеров двадцатки выпали США. Причина – американцы в возрасте до 30 лет испытывают падение благосостояния.

К слову, сегодня по всему миру отмечают день счастья. Этот праздник призван напомнить людям о том, как важно находить поводы для улыбки и радоваться жизни даже в самые сложные периоды.