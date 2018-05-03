Спорт Ливерпуль проиграл, но побил рекорд Барселоны в Лиге чемпионов и вышел в финал

2018-05-03 12:46 525

Даже победы над "Ливерпулем" со счетом 4:2 не хватило "Роме" для выхода в финал Лиги чемпионов. 

Но зато они впервые за два года пропустили на своем поле в основном турнире Лиги чемпионов. В этом сезоне в Риме гостили "Атлетико" (0:0), "Челси" (3:0), "Карабах" (1:0), "Шахтер" (1:0) и "Барселона" (3:0). Но гол Мане на 9 минуте матча завершил "сухую" серию римлян.

Сегодня у "Ливерпуля" одна из самых мощных атакующих линий в современном футболе.

Трио Салах, Фирмино, Мане уже забило 29 голов в этой Лиге чемпионов, что стало новым рекордом турнира.

Раньше первое место было у Роналду, Бензема и Бейла, которые в 2013/14 назабивали за "Реал" 28 мячей. В Лиге чемпионов-2014/15 у каталонского трио Месси-Суарес-Неймар забили 27 голов.

Кроме этого, "Ливерпуль" побил рекорд результативности в еврокубках. Команда Юргена Клоппа забила в этом сезоне 46 голов в 14 матчах. Ранее самой результативной командой Европы была "Барселона" образца сезона 1999/2000, забившая 45 голов в 16 матчах.

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Спорт

Ливерпуль проиграл, но побил рекорд Барселоны в Лиге чемпионов и вышел в финал 2018-05-03 12:46 525
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