Спорт Украинский голкипер Максим Коваль вошел в пятерку лучших вратарей Лиги Европы

2023-12-27 10:29

Украинский голкипер Максим Коваль вошел в пятерку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по важному статистическому показателю.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, игрок поделил пятую строчку с голкипером Штурма Кьелем Схерпеном по количеству сейвов. У обоих по 22 сейва.

Возглавил рейтинг Вана из кипрского Ариса, второе место занял Владан Ковачевич из польского Ракува, а тройку замкнул Андрей Лунев из Карабаха.

Отметим, что лидер сделал на 8 сэйвов больше, чем Коваль, а именно 30.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Вана (Арис Лимасол) - 30 сейвов в 6 матчах

2. Владан Ковачевич (Ракув) - 27 (6)

3. Андрей Лунев (Карабах) - 23 (6)

4-5. Максим Коваль (Шериф) - 22 (6)

4-5. Кьел Схерпен (Штурм) - 22 (6)