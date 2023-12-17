ВСУ почти установили рекорд по ликвидации оккупантов: сколько уничтожили

Боевые потери РФ в Украине снова пересекли черту в тысячу человек: еще немного, и был бы новый рекорд по количеству ликвидированных оккупантов.
За данными Генштаба, за последние 24 часа на фронте было ликвидировано +1250 оккупантов. Общая цифра "живых потерь" армии РФ достигает 346 070 человек.
Другие потери врага в Украине также увеличились, всего уже уничтожено:
У оккупантов есть продвижение на фронте - ISW
В своем последнем отчете о войне в Украине Институт изучения войны (ISW) сообщил, что оккупанты имеют незначительные успехи - им удалось продвинуться чуть дальше на фронте по трем направлениям.
Собственно, речь идет о Бахмуте, Авдеевке и Вербовом. Успех в продвижении войск РФ подтверждают геолокационные кадры за 15 декабря.