ВОЙНА В Украине ВСУ почти установили рекорд по ликвидации оккупантов: сколько уничтожили

2023-12-17 09:30

Боевые потери РФ в Украине снова пересекли черту в тысячу человек: еще немного, и был бы новый рекорд по количеству ликвидированных оккупантов.

За данными Генштаба, за последние 24 часа на фронте было ликвидировано +1250 оккупантов. Общая цифра "живых потерь" армии РФ достигает 346 070 человек.

Другие потери врага в Украине также увеличились, всего уже уничтожено:

Танков - 5739 (+19) ед;

боевых бронированных машин - 10692 (+25) ед;

артиллерийских систем - 8137 (+37) ед;

РСЗО - 923 (+3) ед;

средства ПВО - 609 (+4) ед;

самолетов - 324 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6278 (+40);

крылатые ракеты - 1610 (+1);

корабли / катера-22 (+0) ед;

подводные лодки-1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 10766 (+56) ед;

специальная техника - 1194 (+4).

У оккупантов есть продвижение на фронте - ISW

В своем последнем отчете о войне в Украине Институт изучения войны (ISW) сообщил, что оккупанты имеют незначительные успехи - им удалось продвинуться чуть дальше на фронте по трем направлениям.

Собственно, речь идет о Бахмуте, Авдеевке и Вербовом. Успех в продвижении войск РФ подтверждают геолокационные кадры за 15 декабря.