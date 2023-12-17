ВОЙНА В Украине ВСУ почти установили рекорд по ликвидации оккупантов: сколько уничтожили

2023-12-17 09:30

 

Боевые потери РФ в Украине снова пересекли черту в тысячу человек: еще немного, и был бы новый рекорд по количеству ликвидированных оккупантов.

За данными Генштаба, за последние 24 часа на фронте было ликвидировано +1250 оккупантов. Общая цифра "живых потерь" армии РФ достигает 346 070 человек.

Другие потери врага в Украине также увеличились, всего уже уничтожено:

  • Танков - 5739 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин - 10692 (+25) ед;
  • артиллерийских систем - 8137 (+37) ед;
  • РСЗО - 923 (+3) ед;
  • средства ПВО - 609 (+4) ед;
  • самолетов - 324 (+0) ед;
  • вертолетов - 324 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6278 (+40);
  • крылатые ракеты - 1610 (+1);
  • корабли / катера-22 (+0) ед;
  • подводные лодки-1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10766 (+56) ед;
  • специальная техника - 1194 (+4).

У оккупантов есть продвижение на фронте - ISW

В своем последнем отчете о войне в Украине Институт изучения войны (ISW) сообщил, что оккупанты имеют незначительные успехи - им удалось продвинуться чуть дальше на фронте по трем направлениям.

Собственно, речь идет о Бахмуте, Авдеевке и Вербовом. Успех в продвижении войск РФ подтверждают геолокационные кадры за 15 декабря.

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ВСУ почти установили рекорд по ликвидации оккупантов: сколько уничтожили 2023-12-17 09:30