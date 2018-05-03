фото-видео видео Что происходит в салоне Porsche 911 GT3 RS на скорости в 300 км/ч

2018-05-04 12:14 475

На автобане в ФРГ сняли любопытное видео, на котором можно увидеть, как разгоняется и держит скорость культовый немецкий автомобиль с самым мощным атмосферником в истории компании.

В Сети было опубликовано видео, в котором снята поездка на Porsche 911 GT3 RS со скоростью 300 километров в час. Ролик был опубликован на YouTube-канале Carfection.

Известно, что видео было снято на одном из немецких автострад, где скорость никак не ограничена.

К слову, культовая машина Porsche 911 GT3 RS оснащена 4-литровым мотором мощностью 520 л. с. и крутящим моментом 468 Н·м. Этот двигатель является самым мощным "атмосферником" в истории Porsche.

Максимальная скорость этого суперкара составляет 310 километров в час. При этом до "сотни" авто разгоняется за 3,2 секунды.

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