Фото-видео видео В Лувре облили гороховым супом самую известную картину мира

2024-01-29 10:27

Екоактивісти в Парижі облили супом "Джоконду" Леонардо да Вінчі в музеї Лувру.

"Що важливіше?" Мистецтво чи право на здорове та екологічно чисте харчування? Наша сільськогосподарська система хвора!" - прокричали дві радикальні екоактивістки.

Нагадаймо, в листопаді минулого року у Римі чотири італійські екоактивістки облили картину Вінсента Ван Гога "Сіяч" гороховим супом, а потім приклеїли себе до стіни. Під час свого протесту вони також вигукували гасла проти глобального потепління та викопного палива.

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Фото-видео

видео В Лувре облили гороховым супом самую известную картину мира 2024-01-29 10:27
видео Пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского 2023 - ПОЛНОЕ ВИДЕО 2023-12-19 08:25
фото У Нью-Йорку розмістили 20-метрове фото автомобільного кладовища в Ірпені 2023-11-20 11:33
видео Александр Усик в стихотворной форме обратился к экс-нардепу Ирине Фарион 2023-11-08 13:34