Фото-видео видео В Лувре облили гороховым супом самую известную картину мира

2024-01-29 10:27

Екоактивісти в Парижі облили супом "Джоконду" Леонардо да Вінчі в музеї Лувру.

"Що важливіше?" Мистецтво чи право на здорове та екологічно чисте харчування? Наша сільськогосподарська система хвора!" - прокричали дві радикальні екоактивістки.

Нагадаймо, в листопаді минулого року у Римі чотири італійські екоактивістки облили картину Вінсента Ван Гога "Сіяч" гороховим супом, а потім приклеїли себе до стіни. Під час свого протесту вони також вигукували гасла проти глобального потепління та викопного палива.