Фото-видео фото Турецький винищувач Kaan п'ятого покоління зі стелс-можливостями здійснив перший політ

2024-02-23 20:34

Літак Kaan, розроблений Turkish Aerospace Industries у партнерстві з британською BAE Systems, злетів зі злітно-посадкової смуги аеродрому в Анкарі і здійснив політ тривалістю понад 10 хв.

Цей політ знаменує собою знаковий момент для Туреччини, для якої модернізація ВПС стала головним пріоритетом. Зокрема, після того, як США виключили країну з програми закупівлі F-35.

Проєкт Kaan ставить Туреччину членом невеликої групи держав, які працюють над літаками п'ятого покоління — зі стелс-можливостями та передовою авіонікою.