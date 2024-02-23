Фото-видео фото Турецький винищувач Kaan п'ятого покоління зі стелс-можливостями здійснив перший політ

2024-02-23 20:34

Літак Kaan, розроблений Turkish Aerospace Industries у партнерстві з британською BAE Systems, злетів зі злітно-посадкової смуги аеродрому в Анкарі і здійснив політ тривалістю понад 10 хв.

Цей політ знаменує собою знаковий момент для Туреччини, для якої модернізація ВПС стала головним пріоритетом. Зокрема, після того, як США виключили країну з програми закупівлі F-35.

Проєкт Kaan ставить Туреччину членом невеликої групи держав, які працюють над літаками п'ятого покоління — зі стелс-можливостями та передовою авіонікою.

subscriber subscriber

Еще по теме

Союзники по НАТО підписали угоду про спільне розмінування Чорного моря

2024-01-12 08:26

Збройний напад у турецькому Ізмірі: Постраждало 12 осіб, серед них шестеро дітей

2021-09-09 11:42

Тайна появления и исчезновения стального монолита в Турции раскрыта - на самом деле это был...

2021-02-11 12:43

Еще новости в разделе "Фото-видео"

фото Турецький винищувач Kaan п'ятого покоління зі стелс-можливостями здійснив перший політ

2024-02-23 20:34

видео В Лувре облили гороховым супом самую известную картину мира

2024-01-29 10:27

видео Пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского 2023 - ПОЛНОЕ ВИДЕО

2023-12-19 08:25

фото У Нью-Йорку розмістили 20-метрове фото автомобільного кладовища в Ірпені

2023-11-20 11:33
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

фото Турецький винищувач Kaan п'ятого покоління зі стелс-можливостями здійснив перший політ 2024-02-23 20:34
видео В Лувре облили гороховым супом самую известную картину мира 2024-01-29 10:27
видео Пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского 2023 - ПОЛНОЕ ВИДЕО 2023-12-19 08:25
фото У Нью-Йорку розмістили 20-метрове фото автомобільного кладовища в Ірпені 2023-11-20 11:33