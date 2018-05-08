Мир фото Марсианские спутники MarCO передали первые текстовые сигналы в NASA

2018-05-09 15:14 628

Телекоммуникационные микроспутники MarCO передали первые сигналы в нуачный центр NASA. 

Как сообщается, NASA получило первые текстовые сигналы от спутников, направляющихся к Марсу.

"Оба MarCO-A и MarCO-В сказали "Polo!". Это сигнал о том, что спутники живы и здоровы. Инженеры проводят серию проверок всех систем, прежде чем оба спутника пойдут в глубокий космос", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее NASA провело запуск зонда InSight на ракете Atlas 5. Это первая в истории миссия по изучению глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе.

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