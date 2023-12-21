Спорт Лига Европы: Сергей Ребров оценил шансы Шахтера на победу в противостоянии с Марселем

2023-12-21 11:34

У донецкого Шахтера неплохие шансы на общую победу в противостоянии с французским Марселем. Так считает главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

По словам талантливого игрока прошлых лет, а ныне опытного специалиста, все в этом противостоянии будет зависеть от "горняков".

"Кто-то ожидал, кто-то нет, но я считаю, что Шахтер своей игрой заслужил этот выход. Особенно две игры против Барселоны, во второй из которых они победили и показали очень высокий уровень игры. Они заслужили этот выход.

Если Шахтер подойдет в хорошей форме к противостоянию с Марселем, то у него очень хорошие шансы", - сказал Ребров в интервью VBET Украина.

Поединки Шахтера и Марселя в Лиге Европы состоятся 15 и 22 февраля следующего года.

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