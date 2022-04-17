Мир рф вышвырнули из космоса. Европа отказалась от совместных полетов на Луну и Марс с россией

2022-04-17 10:30

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с Россией в рамках программы Luna. Это еще один шаг к полному разрыву партнерских отношений Европы и России.

Война в Украине вынудила ЕКА пересмотреть свои отношения с Роскосмосом — российским космическим агентством, чей глава в последнее время все меньше беспокоится о космосе, сосредоточив свое внимание на ура-патриотическом военном угаре и попытках уколоть Илона Маска или американского астронавта Скотта Келли.

Разрыв космических отношений с Россией

На конец 2022 года была запланирована важная миссия ExoMars — с помощью российской ракеты-носителя на Красную планету должен был отправиться марсоход Розалинд Франклин для исследования планеты: поиска следов жизни, изучения ее эволюции и перспективы колонизации.

Теперь миссия отложена на неопределенное время, пока ЕКА ищет, кто мог бы заменить россиян для ее продолжения. Генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер обещает провести исследования, чтобы оценить возможные пути развития ExoMars без участия России, и представить их результаты в июле.

Также ЕКА официально отказалось от участия в трех миссиях программы Луна, запуск первой из которых был запланирован на сентябрь. В ходе этих миссий ЕКА и Роскосмос планировали протестировать лунную посадочную платформу, картировать поверхность Луны и собрать образцы льда с поверхности спутника ради их дальнейшего анализа.

Еще одной важной целью было тестирование навигационной программы PILOT, которая должна будет обрабатывать изображения лунной поверхности аналогично технологиям распознавания лица, чтобы обнаруживать подходящие места для посадки лунного модуля и в целом поможет лучше изучать наш спутник. Технология должна была разрабатываться в течении трех миссий с ее полноценным тестированием в 2025 году во время миссии Луна-27.

Также во время последней миссии европейцы планировали испытать лунный бур PROSPECT, который предназначен для сбора кусочков льда из-под лунной поверхности. Также на Луну отправилась бы переносная лаборатория, которая сумела бы быстро проанализировать полученные образцы.

Однако теперь все эти амбициозные планы ждут лучших времен. Сейчас ЕКА занято поисками альтернативных миссий, которые могли бы испытать и доставить их инструменты на Луну.

Есть уже и первые успехи — лунный бур отправится на спутник Земли во время одной из лунных миссий NASA. Также Европа активно обсуждает дальнейшее сотрудничество с Японским и Индийским космическими агентствами.