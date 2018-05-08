Политика Майдан победил! премьером Армении назначен лидер оппозиции Пашинян

2018-05-08 13:15 715

Майдан в Ереване победил. Лидер армянской оппозиции и организатор массовых акций протеста Никол Пашинян возглавил правительство страны.

Парламент со второй попытки проголосовал за назначение Пашиняна на пост премьер-министра.

Как сообщает "Радио Азатутюн", главный оппозиционер получил 59 голосов за и 49 голосов против.

В поддержку кандидатуры Пашиняна проголосовали фракции "Елк", "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн", а также ряд депутатов провластной фракции Республиканской партии Армении (РПА), имеющей большинство в парламенте.

Для того, чтобы занять пост премьера, Пашиняну необходимо было получить голоса 53 депутатов в 105-местном армянском парламенте.

За ходом голосования в парламенте в прямом эфире следили собравшиеся на площади Республики десятки тысяч граждан, которые с ликованием встретили новость об избрании Пашиняна.

Напомним, 1 мая во время голосования в парламенте Пашиняну не хватило голосов: за его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, а 56 депутатов, представляющих фракцию РПА, выступили против. После таких результатов голосования протесты в стране усилились. Пашинян объявил о тотальной транспортной блокаде Армении. Участники протестов в Ереване с раннего утра 2 мая заблокировали основные дороги и подъезд к аэропорту "Звартноц".

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