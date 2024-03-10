Мир Азербайджан требует от Армении передать контроль над четырьмя населенными пунктами

2024-03-10 13:30

 

Азербайджан требует от властей Армении немедленно передать контроль над четырьмя селами – Баганис Айрым, Ашаги Аскипара, Хейримлы и Гизилгаджилы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил заместитель премьера Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает АЗЕРТАДЖ.

"Что касается четырех неэксклавных азербайджанских сел, оккупированных Арменией, принадлежность их к Азербайджану неоспорима, и они подлежат немедленному освобождению", – заявил заместитель премьера Азербайджана.

Упомянутые села расположены на международно признанной территории Азербайджана. Армянские силы их заняли в 1990 году во время боевых действий.

Мустафаев также рассказал о работе созданных в Азербайджане и в Армении комиссии по делимитации государственной границы, которые сейчас провели уже семь встреч.

На данном этапе в рамках деятельности комиссий ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.

Как известно, несмотря на возвращение Азербайджаном полного контроля над ранее оккупированным Карабахом, в регионе до сих пор продолжаются спорадические боевые действия. Время от времени Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в обстрелах с жертвами и ранеными.

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