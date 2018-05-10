Экономика Огромные долги и выборы президента - ЕБРР назвал главные риски для экономики Украины

2018-05-11 13:14 310

Европейский банк реконструкции и развития назвал главные рисками для экономического роста Украины на 2018-2020 годы.

По мнению финансовых аналитиков, наиболее существенными из них являются крупные погашения государственного долга в иностранной валюте, а также предстоящий в 2019 году цикл президентских и парламентских выборов.

Как сообщает со ссылкой на обзор банка агентство Интерфакс-Украина, банк также обращает внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.

В целом ЕБРР отмечает, что рост экономически Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году.