Нацбанк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, посвященую копанию картофеля.
Номинал монеты - 10 гривен, тираж - 4 тысячи штук. Запустить монету в обращение в НБУ планируют 22 мая 2018 года.
В УКРАИНЕ ВВЕЛИ В ОБОРОТ НОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРИВНЫ - ФОТО
"Монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца", - говорится в сообщении НБУ.