Украина фото В Украине отчеканили серебряную монету с золотой женщиной и картошкой

2018-05-11 16:01 631

Нацбанк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, посвященую копанию картофеля.

Номинал монеты - 10 гривен, тираж - 4 тысячи штук. Запустить монету в обращение в НБУ планируют 22 мая 2018 года.

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"Монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца", - говорится в сообщении НБУ.