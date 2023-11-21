Экономика Украину ждет постепенное смягчение валютных ограничений - в НБУ анонсировали перемены

2023-11-21 10:26

После старта режима управляемой гибкости курса в октябре этого года НБУ переходит к следующему шагу – постепенному смягчению валютных ограничений. Что даст эта политика экономике, бизнесу и рядовому украинцу?

“НБУ после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений”, - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Этот этап предполагает либерализацию торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по “старым” долговым обязательствам и инвестициям.

По мнению главы НБУ, эта политика улучшит жизнь бизнеса.

“НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию - перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнеса более легким”, - говорит он.

Переход к постепенному смягчению валютных ограничений зафиксирован в “Стратегии смягчения валютных ограничений, переходе к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию”.

Подготовка “Стратегии” была одним из структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования с МВФ. Следовательно, ее утверждение, предварительно согласованное с экспертами МВФ, означало выполнение Украиной очередного структурного маяка.

Дорожная карта предполагает три этапа. Первый – минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям. Второй - либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по “старым” долговым обязательствам и инвестициям. Третий – возможность выплат по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения и операций с деривативами, возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу.