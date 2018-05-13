Политика Данилко подвел итоги голосования Евровидения-2018

2018-05-13 11:10 2293

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко считает, что организаторы Евровидения решили изменить ситуацию, когда самые высокие баллы получают, как правило, Украина и Россия. По его мнению, появилось "некое указание" вернуть конкурс "в Старую Европу из славянской части".

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, украинский представитель Melovin занял 17 место. "Когда два года назад мы с Иной Белоконь (сценическая мама Сердючки – Ред.) объявляли от Украины результаты голосования, нам было сказано назвать Эстонию. Хотя мне их участники не понравились, и я не понимал, почему их. Я считаю, что есть все-таки какая-то установка продюсеров конкурса. Обратите внимание, что, когда в этот раз объявляли результаты голосования жюри, несколько стран шло вровень – не было кого-то одного, который выбивался вперед. Наверное, это делали для того, чтобы как можно дольше сохранять интригу до зрительского голосования. Это все-таки режиссура, и с точки зрения проведения телеконкурса это правильно", — заявил он в комментарии изданию "Вести".