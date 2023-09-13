Жизнь В США из-за перегрузки и непогоды экстренно посадили самолет с Веркой Сердючкой

2023-09-13 15:38

Благотворительный концерт Андрея Данилко, известного по сценическому имени Верка Сердючка, чуть не сорвался.

Как сообщил артист на своей странице в Instagram, самолет, который должен был лететь в Нью-Йорк, совершил вынужденное приземление в Коннектикуте.

По его словам, сначала самолет не смогли посадить из-за большой загруженности аэропорта, а затем на планы кардинально повлияла непогода. Из-за грома с молнией и сильным дождем борт пришлось развернуть и посадить в другом городе.

Однако Андрей Данилко вместе с командой принял решение ехать на автомобиле.

"В Нью-Йорк три часа автомобилем, если бы не одно "но" - багаж с костюмами в заложниках у работников аэропорта, которым запрещено выдавать чемоданы во время грозы. Когда погода угомонилась, времени почти не осталось (еще бы 40 минут - и все, концерт сорван). Но организаторы Resilience Entertainment почти вовремя доставили всех на локацию на такси - быстром и неприлично дорогом. Зрители терпеливо ждали, но часовая задержка того стоила. Вместе с артистами пели, танцевали и посылали путина в известном направлении абсолютно все", - говорится в сообщении.