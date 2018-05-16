Украина Руководство НАБУ заподозрили в тайных переговорах с беглым нардепом Онищенко

2018-05-16 12:13 575

Нацполиция расследует возможное превышение власти руководителем Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Андреем Калужинским при ведении конфиденциальных переговоров с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко по вопросу сделки со следствием.

"Учитывая, что в опубликованных видеозаписях переговоров, вероятно, руководителя Главного подразделения детективов НАБУ и других детективов с подозреваемым Онищенко речь шла о конкретных условиях заключения сделки, а именно обсуждение четкой суммы и дальнейшей судьбы предприятий, принадлежащих ему, и фактическое подтверждение факта "конфиденциального" общения без ведома прокуроров - процессуальных руководителей, 14 мая сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР и начато уголовное производство", -  сообщает Спецантикоррупционная прокуратура на странице в Facebook.

АВАКОВ ЗАПОДОЗРИЛ ОНИЩЕНКО В АТАКЕ НА ТИМОШЕНКО И ВОЗБУДИЛ НЕОЖИДАННОЕ ДЕЛО

Досудебное следствие по делу поручено Главному следственному управлению Национальной полиции.

Напомним, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 млрд грн, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" нанесены убытки в сумме более 740 млн грн. Всего следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек.

Еще по теме

САП открыла дело по материалам из пленок Онищенко

2018-05-15 16:30 892

Аваков заподозрил беглого Онищенко в атаке на Тимошенко и возбудил неожиданное дело

2018-05-14 15:20 2182

Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: прокуратура завершила расследование

2018-05-10 17:00 1395

документ В СБУ возбудили контрразведывательное производство против Сытника, - фото

2018-05-02 16:56 3038

Еще новости в разделе "Украина"

Поездка в метро Киева с 14 июля будет стоить 8 гривен - найден способ сэкономить

2018-05-16 13:46 517

В аннексированном Крыму запустили движение по недостроенному Керченскому мосту

2018-05-16 12:45 614

Руководство НАБУ заподозрили в тайных переговорах с беглым нардепом Онищенко

2018-05-16 12:13 575

КАРТА Прогноз погоды: на западе и востоке снова грозы и ливни, но потеплеет до +27°C

2018-05-16 11:44 619
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Поездка в метро Киева с 14 июля будет стоить 8 гривен - найден способ сэкономить 2018-05-16 13:46 517
В аннексированном Крыму запустили движение по недостроенному Керченскому мосту 2018-05-16 12:45 614
Руководство НАБУ заподозрили в тайных переговорах с беглым нардепом Онищенко 2018-05-16 12:13 575
КАРТА Прогноз погоды: на западе и востоке снова грозы и ливни, но потеплеет до +27°C 2018-05-16 11:44 619

Лента

видео 15:16 Вышел первый трейлер фильма о солисте культовой группы Queen Фредди Меркьюри
14:43 Миссия МВФ прибыла в Киев - поможет вывести из кризиса фондовые рынки
14:15 Финал Лиги Европы: Сегодня в Лионе Марсель принимает Атлетико - Прогнозы букмекеров
13:46 Поездка в метро Киева с 14 июля будет стоить 8 гривен - найден способ сэкономить
13:14 В ОБСЕ жестко отреагировали на обыски СБУ в офисе агентства РИА Новости в Киеве
12:45 В аннексированном Крыму запустили движение по недостроенному Керченскому мосту
12:13 Руководство НАБУ заподозрили в тайных переговорах с беглым нардепом Онищенко
КАРТА 11:44 Прогноз погоды: на западе и востоке снова грозы и ливни, но потеплеет до +27°C
КАРТА 11:12 Обострение ситуации на Донбассе - украинская армия снова понесла потери
документ 10:43 Сенцов объявил голодовку в российской колонии - назвал всего одно требование