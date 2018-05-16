Украина Руководство НАБУ заподозрили в тайных переговорах с беглым нардепом Онищенко

2018-05-16 12:13 575

Нацполиция расследует возможное превышение власти руководителем Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Андреем Калужинским при ведении конфиденциальных переговоров с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко по вопросу сделки со следствием.

"Учитывая, что в опубликованных видеозаписях переговоров, вероятно, руководителя Главного подразделения детективов НАБУ и других детективов с подозреваемым Онищенко речь шла о конкретных условиях заключения сделки, а именно обсуждение четкой суммы и дальнейшей судьбы предприятий, принадлежащих ему, и фактическое подтверждение факта "конфиденциального" общения без ведома прокуроров - процессуальных руководителей, 14 мая сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР и начато уголовное производство", - сообщает Спецантикоррупционная прокуратура на странице в Facebook.

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Досудебное следствие по делу поручено Главному следственному управлению Национальной полиции.

Напомним, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 млрд грн, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" нанесены убытки в сумме более 740 млн грн. Всего следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек.