Украина Стало известно, какие зарплаты получают украинцы

2018-05-17 21:00 722

 

В марте 2018 года 21,3% штатных работников получали заработную плату, которая превышала 10 000 грн.

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики.

“В марте 2018 года начисления в пределах минимальной заработной платы имели 7,9% штатных работников (в марте 2017 — 10,3%). Доля работников с заработной платой от 3 723 грн до 6 000 грн составляла 44,1%, более 6 000 грн — 48%, при этом у 21,3% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 000 грн”, — говорится в сообщении.

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