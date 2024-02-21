Политика Украинцы в Польше: Анджей Дуда продлил срок пребывания беженцев до 30 июня 2024 года

2024-02-21 10:15

Анджей Дуда  в очередной раз продлил срок легального пребывания наших граждан в республике до 30 июня 2024 года, подтвердив делом свое заявление о том, что протесты польских фермеров не имеют ничего общего с официальной политикой страны.

Немногим ранее этот закон был утвержден в Сенате Польши. Он включает в себя значительное количество льгот беженцам из Украины.

В канцелярии польского лидера заявили, что закон принят в соответствии с решением Совета Евросоюза о продлении временной защиты украинских беженцев. 

Согласно утвержденному документу, пребывание граждан Украины в Польше является легальным, если они прибыли в республику в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года.

Закон предусматривает продление еще на год действия льготных положений польского законодательства по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль предприятий.

Подписанный Дудой документ также увеличивает до 28 месяцев срок, в течение которого украинскому гражданину, получившему квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств Европейского союза, может быть предоставлено разрешение на проведение профессиональной деятельности врача или стоматолога и условное право на профдеятельность.

 

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского заявления о запрете на обучение для детей уклонистов назвали фейком

2024-02-21 13:34

Украинцы в Польше: Анджей Дуда продлил срок пребывания беженцев до 30 июня 2024 года

2024-02-21 10:15

Болгария снова задерживает поставки обещанных Украине 100 бронетранспортеров, - СМИ

2024-02-20 21:37

Канада передаст Украине более 800 дронов SkyRanger R70

2024-02-20 20:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

У Зеленского заявления о запрете на обучение для детей уклонистов назвали фейком 2024-02-21 13:34
Украинцы в Польше: Анджей Дуда продлил срок пребывания беженцев до 30 июня 2024 года 2024-02-21 10:15
Болгария снова задерживает поставки обещанных Украине 100 бронетранспортеров, - СМИ 2024-02-20 21:37
Канада передаст Украине более 800 дронов SkyRanger R70 2024-02-20 20:48