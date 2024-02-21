Политика Украинцы в Польше: Анджей Дуда продлил срок пребывания беженцев до 30 июня 2024 года

2024-02-21 10:15

Анджей Дуда в очередной раз продлил срок легального пребывания наших граждан в республике до 30 июня 2024 года, подтвердив делом свое заявление о том, что протесты польских фермеров не имеют ничего общего с официальной политикой страны.

Немногим ранее этот закон был утвержден в Сенате Польши. Он включает в себя значительное количество льгот беженцам из Украины.

В канцелярии польского лидера заявили, что закон принят в соответствии с решением Совета Евросоюза о продлении временной защиты украинских беженцев.

Согласно утвержденному документу, пребывание граждан Украины в Польше является легальным, если они прибыли в республику в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года.

Закон предусматривает продление еще на год действия льготных положений польского законодательства по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль предприятий.

Подписанный Дудой документ также увеличивает до 28 месяцев срок, в течение которого украинскому гражданину, получившему квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств Европейского союза, может быть предоставлено разрешение на проведение профессиональной деятельности врача или стоматолога и условное право на профдеятельность.