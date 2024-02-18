Жизнь В Минобразования сказали, на сколько повысят зарплаты учителям в 2024 году

2024-02-18 14:30

 

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, какую зарплату будут получать учителя в 2024 году.

Об этом он сообщил в интервью NV.

Так, по словам Лисового, к сожалению, сейчас нет достаточно средств на то, чтобы повысить учителям зарплату соответствующим образом, но в рамках общего повышения минимальной зарплаты будет два повышения.

"Первое в январе, а второе в апреле. После этого заработная плата учителя будет в пределах от 10 до 15 тысяч гривен, в зависимости от категории надбавок и прочего", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что этого недостаточно. Он также заявил, что Минобразования пытается понять, как сделать понятной и прозрачной систему начисления зарплаты учителям.

"Мы хотим сделать ставку учителя более массивной в общем теле заработной платы. При этом, чтобы было несколько надбавок понятных, потому что сегодня для учителей существует около 60 надбавок, и сам учитель часто не понимает, как формируется его зарплата. Мы планируем эти изменения, но с другой стороны мы привязываем размер заработной платы к квалификации учителя. Мы также исходим из такого подхода, что мы должны оценивать все рабочие часы учителя, а не только так называемые горловые часы. Мы должны оценить и все те часы, которые учитель должен находиться в школе и оплатить их, мы планируем начислять в будущем зарплату учителя, учитывая его цифровые навыки, владение языками", - пояснил Лисовой.

Ранее Шмыгаль анонсировал повышение зарплат учителям и реформу для вузов в 2024 году.

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