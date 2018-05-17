Курьезы Неожиданные выводы ученых: алкоголь помогает в учебе

2018-05-17 19:28 383

 

Спиртные напитки можно использовать для повышения качества обучения. К такому выводу пришли ученые из Эксетерского университета (Великобритания), передает УНН со ссылкой на The Independent.

В исследовании приняли участие 88 человек в возрасте от 18 до 53 лет: 31 мужчина и 57 женщин.

Участники эксперимента дома должны были запомнить слова, похожие на настоящие, но с лишними буквами. При этом одной группе разрешили выпить спиртное после занятия, а второй - нет.

В результате, выпивающие алкоголь участники, показали более высокий уровень обучаемости, нежели их трезвые коллеги.

Отмечается, что результаты исследования расходятся с распространенным мнением о том, что алкоголь пагубно влияет на память. При этом, авторы работы утверждают, что алкоголь действительно угнетает антероградную память, но улучшает ретроградную. Это значит, что человек начинает лучше запоминать информацию, полученную до употребления спиртного.

Напомним, ранее американские ученые опровергли информацию о том, что вино сокращает продолжительность жизни.

Добавим, что каждый украинец, в среднем, тратит на алкогольные напитки по 600 грн в год.

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