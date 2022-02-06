Мир Протяженность 8 тыс. км: ученые нашли на Земле утерянные горы

2022-02-06 13:00

Несколько раз в истории Земли на ее поверхности появлялись горные хребты, которые разделяли на части древние суперконтиненты, сообщает Live Science.

"На сегодняшний день на Земле нет ничего подобного этим двум супергорам. Дело не только в их высоте, представьте горные хребты протяженностью в несколько раз больше, чем Гималаи (2400 км)", – говорит автор исследования Австралийского национального университета Зийи Чжу.

Как выяснилось, формирование и разрушение этих двух древних гор могло стать причиной всплесков эволюции на Земле. Речь идет о появлении сложных клеток около 2 млрд лет назад и Кембрийский взрыв морской жизни 514 млн лет назад.

Со слов исследователей, со временем горы подверглись эрозии, выбросив в море огромные запасы питательных веществ. Этот процесс ускорил эволюцию морских организмов.

В рамках исследования ученые проанализировали кристаллы циркона с небольшим содержанием лютеция – элемента, который образовывается лишь у подножия высоких гор. Таким образом были обнаружены два момента в истории Земли, когда на ее поверхности сформировались сверхгоры.

Первый длился от 2 до 1,8 млрд лет назад, а второй – 650 до 500 млн лет назад. Ранее ученые лишь догадывались о существовании второго в истории хребта, который был назван Трансгондванская Супергора, пересекающая суперконтинент Гондвана.

Первая гора под названием Супергора Нуна появилась на суперконтиненте, предшествующем Гондване. Кристаллы циркона показали, что протяженность древних гор превышала 8 тыс. км.

По мере того, как разрушались эти гиганты, они выбрасывали в море такие вещества, как железо и фосфор. Они значительно ускорили биологические циклы в океане.

В результате разрушения двух гор атмосфера Земли также могла наполниться кислородов, что сделало условия на планете еще более благоприятными для жизни в целом. Появление Супергоры Нуна совпало с формированием самых первых эукариотических клеток, которые стали прародителями растений, животных и грибов.

Трансгондванская Супергора также совпадает по времени с эволюционным бумом в океанах. Около 575 млн лет в земных океанах появились первые крупные животные.

Кроме этого, команда выяснила, что активное образование гор на Земле остановилось в период времени от 1,7 до 750 млн лет назад. Этот период известен в геологии как "скучный миллиард", когда развитие жизни на планете казалось, приостановилось.