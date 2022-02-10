Мир Шведские ученые рассказали, что делать для замедления старения мозга

2022-02-10 20:20

Шведкие ученые заявили, что если человек скорректирует свой образ жизни, то получит возможность реально улучшить здоровье своего мозга, передает Свобода.

Согласно словам Магнуса Линдвалля, профессора психологии здоровья в Гетеборгском университете, скорость мышления и рабочая память могут очень заметно ухудшаться в относительно раннем возрасте. Например, 40-летний человек может отставать по скорости работы мозга от своих детей.

Специлисты уточнили, что скорость деградации мозга очень отличается у разных людей - она определяется как наследственностью, так и факторами внешней среды. Для того, чтобы замедлить старения мозга, нужно придерживаться набора базовых рекомендаций.

Ученые настаивают, что необходимо поддерживать высокий уровень физической активности - сегодня ученые уже не сомневаются в том, что физические нагрузки полезны не только для физического, но и для ментального здоровья.

"Кроме двигательной активности, нужно уделять внимание качеству сна. Здоровый сон чрезвычайно важен для мозга" - говорит Линдвалль, отмечая, что спать нужно не менее семи часов в сутки.

Оказывается, люди, которые в возрасте пятидесяти-шестидесяти лет спят по шесть часов и менее, чаще становятся жертвами деменции.

Другие важные факторы замедления деградации мозга - разнообразный рацион, насыщенный овощами и зеленью, отсутствие лишнего веса, здоровая кишечная микрофлора, психологическое здоровье (отсутствие сильного стресса), а также постоянное обучение чему-то новому. Если соблюдать все эти факторы, то ваш мозг сохранит когнитивные способности до глубокой старости.