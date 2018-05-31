Политика Саакашвили безуспешно попытался оспорить лишение гражданства Украины в суде

2018-05-31 13:12 475

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении исковых требований экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили к Министерству внутренних дел о признании незаконным и недействительным приказа МВД, которым было отменено решение об оформлении гражданства Украины. 

"Истец просил суд признать незаконным и недействительным приказ МВД "Об утверждении образцов документов, которые подаются для установления принадлежности к гражданству Украины, принятия в гражданство Украины, оформления приобретения гражданства Украины, прекращения гражданства Украины, отмены решений об оформлении приобретения гражданства Украины и журналов учета", форма 19 (Заявление о принятии в гражданство Украины) в части определения в данной Форме заявления указания "Под судом и следствием на территории иностранных государств не состою", - сообщает пресс-служба суда.

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После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - "отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований, учитывая формальное соответствие указанного акта требованиям законодательства".

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