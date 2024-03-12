Политика Грузия потребовала от Украины выдать чиновников времен президентства Саакашвили

2024-03-12 14:32

Грузия требует от Украины выдать чиновников времен президентства Михаила Саакашвили для "нормализации отношений". Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте грузинского правительства.

"Прежде всего, для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинские власти выдали Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации", - говорится в сообщении.

В Тбилиси считают, что в украинских властях высокие должности занимают лица, находящиеся в розыске или осужденные по разным обвинениям в Грузии. В частности, грузинская сторона считает необходимым высказать свою позицию после включения Зураба Адеишвили в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии.

"В связи с этим, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что Зураб Адеишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины, а Георгий Лорткипанидзе является заместителем главы Службы контрразведки Украины", - говорится в сообщении.

Грузинское правительство выразило надежду, что Киев пересмотрит решения, которые "грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, а также между грузинским и украинским народами".

Известно, что Зурабу Адеишвили объявили ряд обвинений после смены власти в Грузии в 2012 году, которые он называет политически мотивированными. По трем делам его приговорили от 2 до 5 лет заключения. В 2015 году Адеишвили получил политическое убежище в Румынии, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он работает в Украине. 

Георгия Лорткипанидзе обвиняют в причастности к якобы незаконному пересечению Михаилом Саакашвили государственной границы. В грузинской прокуратуре утверждают, что именно Лорткипанидзе разработал план и маршрут возвращения экс-президента на родину.

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Политика

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