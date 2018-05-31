Украина Укртелеком повысил тарифы - сколько будем платить с 1 июня за телефон и интернет

2018-05-31 12:44 652

Укртелеком повышает стоимость тарифных планов Домашний Базовый, Общий базовый и Домашний Безлимитный на 8,2-11,2% (на 6 грн с НДС).

Как сообщает пресс-служба компании, повышение вступит в силу уже с 1 июня 2018 года. Оно не касается абонплаты, которая регулируется государством.

Стоимость тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги, установленным НКРСИ, не меняется.

В Укртелекоме отмечают, что увеличение себестоимости предоставления услуг произошло, в том числе, за счет повышения тарифов на материальные ресурсы (топливо, электроэнергия).

В пакетные минуты входят междугородные звонки, разговоры с абонентами SIP-телефонии, разговоры с абонентами мобильной связи.

Стоимость пакетных минут будет увеличена на 6 грн с НДС для тарифных планов Домашний Безлимитный (до 79 грн в городах и 74 грн в селах), Общий базовый (до 63,48 грн в городах и 59,47 грн в селах) и Домашний Базовый (до 74 грн в городах и 69 грн в селах).

Местные разговоры в этих тарифных планах не тарифицируются: абонент может без ограничений общаться в пределах одного города или района.