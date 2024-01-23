Жизнь В Украине повысят тарифы на коммуналку: в НБУ назвали услуги

2024-01-23 21:37



В Нацбанке ожидают роста стоимости услуг ЖКХ в Украине. В частности, на газ, горячую воду и отопление. Впрочем, скорее всего, в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам, а их возможное подорожание произойдет в 2025-м.

Дело в том, отметили в регуляторе, что, по ожиданиям, до того времени в стране будет действовать мораторий на повышение этих тарифов. Кроме того, подчеркивается, отказ от повышения расценок на указанный срок позволит сдерживать рост цен.

"Ее (административную инфляцию. – Ред.) будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Который, согласно предположениям этого прогноза, будет отменен только в 2025 году", – рассказали в НБУ.

При этом там подчеркнули: резкого роста расценок не будет. Скорее всего:

тарифы будут повышать в несколько этапов;

этот процесс будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями.

"Несмотря на неотложную потребность устранения дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решение о приведении тарифов на ЖКУ к рыночным уровням будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным", – резюмировали в НБУ.

Сколько нужно платить за газ сейчас

Пока же в Украине действуют те же тарифы на газ, что и ранее. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

В целом же у разных поставщиков тарифы колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Ведь единого в Украине нет.

Однако в то же время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". А потому платят 7,96 грн за кубометр газа. И при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она разная в разных регионах.

Что будет с тарифом на электроэнергию

В то же время, тариф на электроэнергию в ближайшее время украинцам не будут повышать. По крайней мере, до окончания отопительного сезона платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления в расчет приниматься не будет.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", – говорится в сообщении Минэнергетики.

Вместе с тем, глава министерства Герман Галущенко подчеркнул: проведенное летом 2023 года повышение тарифа уже принесло позитивные результаты. В частности, позволило аккумулировать около 16-18 млрд грн, которые были направлены среди прочего на проведение ремонтной кампании на объектах государственных "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

"Огромную помощь по восстановлению энергосистемы оказали граждане. Был изменен тариф для населения, и, в частности, благодаря этим средствам, уплаченным потребителями, нам удалось восстановиться", – отметил министр.