Политика Албания – Украина: букмекеры назвали фаворита

2018-06-03 10:05 582

 

В товарищеском поединке между сборными Албании и Украины фаворитом, по мнению букмекеров является подопечные Шевченко.

Национальная сборная Украины 3 июня во Франции проведет товарищеский матч с командой Албании.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является именно подопечные Андрея Шевченко.

Успех албанцев во французском Эвиане котируются коэффициентом 7,10. Успех сине-желтых составляет – 1,64. На ничью дают – 3,50.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 17:00.

Напомним, в крайнем спарринге сборная Украины сыграла вничью с Марокко.

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