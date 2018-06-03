Албания – Украина: букмекеры назвали фаворита

В товарищеском поединке между сборными Албании и Украины фаворитом, по мнению букмекеров является подопечные Шевченко.
Национальная сборная Украины 3 июня во Франции проведет товарищеский матч с командой Албании.
По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является именно подопечные Андрея Шевченко.
Успех албанцев во французском Эвиане котируются коэффициентом 7,10. Успех сине-желтых составляет – 1,64. На ничью дают – 3,50.
Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 17:00.
Напомним, в крайнем спарринге сборная Украины сыграла вничью с Марокко.