Спорт Босния и Герцеговина – Украина: букмекеры назвали фаворита полуфинала плей-офф отбора Евро-2024

2024-02-12 17:37



Сборная Украины считается фаворитом стыкового матча с командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. "Сине-желтые" сыграют с балканцами 21 марта на поле соперника, но несмотря на это, по мнению аналитиков, имеют больше шансов на успех.

Букмекеры уже определились с котировками на игру в Зенице. Ставки на победу подопечных Сергея Реброва в основное время игры принимаются с коэффициентом 200. Ничья оценивается индексом 3,60. А показатели на успех хозяев поля также достигают уровня 3,60.

Кроме того, на выход сборной Украины в финал "стыков" чемпионата Европы представлен котировкой 1,62. В то же время аналогичное событие в отношении боснийцев предлагается с коэффициентом 2,20.

Также эксперты верят в то, что игра не порадует болельщиков зрелищностью. На то, что команды не забьют более трех голов, можно поставить с показателем 1,80.

Ранее главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич признался, что не очень доволен итогами жеребьевки стыковых матчей отбора Евро-2024.