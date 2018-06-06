Политика В НАТО подготовили план защиты стран Балтии и Польши от нападения армии Путина

2018-06-08 08:09 565

Военное руководство США настаивает на том, что Европе в данное время должно находиться больше батальонов, кораблей и самолетов НАТО, готовых к бою для сдерживания возможного российского нападения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов США и НАТО, с соответствующей инициативой на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Эта встреча стала подготовкой саммита НАТО в июле, который должен будет одобрить предложения, сделанные министрами.

План предусматривает, что в НАТО будет 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, таких как эсминцы, готовых к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги. Про конкретное число войск или крайний срок для выработки стратегии речь пока не идет. Численность батальонов в НАТО варьируется от 600 до 1000 военнослужащих.

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"У нас есть противник, который может быстро проникнуть в Прибалтику и Польшу в наземном нападении. У нас нет такой роскоши, как месяцы на мобилизацию", - сказал один высокопоставленный дипломат НАТО.

Один из американских чиновников заявил, что инициатива в первую очередь направлена на противодействие России и соответствует Национальной военной стратегии Пентагона 2018 года, которая обвиняет Москву в стремлении разрушить организацию Североатлантического договора.

Напомним, под эгидой НАТО проходят масштабные учения на Балтике. В них принимают участие 18 тысяч солдат, 19 стран, руководство осуществляют США.

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