ГПУ показала "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков

Руководитель генеральной прокуратуры Юрий Луценко сообщил, что в областном управлении ГФС правоохранители "чистят кабинеты"
В главном управлении Государственной фискальной службы в Житомирской области прошли обыски. Об этом можно судить, исходя из фотографии с "ковром" из гривневых банкнот, которую с недвусмысленным комментарием выложил у себя в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
"Чистим кабинеты руководства ГФС Житомирской области", - лаконично сообщил он.
Досудебным расследованием установлена группа лиц, которая с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
По данным ведомства, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных фирм.
За период 2016-2018 годов через конвертцентр прошло более 140 млн гривен.
"Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области", - рассказали в ГПУ.
Во время обысков в кабинетах руководства ГФС изъята документация, черновые записи, компьютерная техника и флеш накопители.
Кроме этого, в одном из кабинетов были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тысяча гривен.