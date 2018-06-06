Украина ГПУ показала "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков

2018-06-06 16:30 627

 

Руководитель генеральной прокуратуры Юрий Луценко сообщил, что в областном управлении ГФС правоохранители "чистят кабинеты"

В главном управлении Государственной фискальной службы в Житомирской области прошли обыски. Об этом можно судить, исходя из фотографии с "ковром" из гривневых банкнот, которую с недвусмысленным комментарием выложил у себя в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"Чистим кабинеты руководства ГФС Житомирской области", - лаконично сообщил он.

Досудебным расследованием установлена группа лиц, которая с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

По данным ведомства, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных фирм.

За период 2016-2018 годов через конвертцентр прошло более 140 млн гривен.

"Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области", - рассказали в ГПУ.

Во время обысков в кабинетах руководства ГФС изъята документация, черновые записи, компьютерная техника и флеш накопители.

Кроме этого, в одном из кабинетов были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тысяча гривен.

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