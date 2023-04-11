Мир фото Великобритания начала печатать деньги с изображением короля Чарльза ІІІ

2023-04-11 13:35

В Великобритании началось производство новых банкнот с изображением короля Чарльза ІІІ. Об этом накануне сообщил Euronews.

Портрет монарха будет изображен на всех четырех полимерных банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Дизайн остальных купюр останется неизменным.

По информации Банка Англии, ожидается, что новые банкноты поступят в обращение к середине 2024 года. При этом британцы могут продолжать использовать банкноты с портретом королевы Елизаветы II, поскольку новые купюры постепенно заменят изношенные.

Напомним, Чарльз III – сын Елизаветы II, который занял престол после ее смерти. Он был объявлен королем Великобритании 10 сентября. Церемония его коронации состоится 6 мая. Приглашены 2 тысячи человек.