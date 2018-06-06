Мир Шевелит губами и качает головой. В соцсетях смеются над Трампом, который не знает гимн Америки

2018-06-06 17:00 540

 

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за незнание слов гимна своей страны. Такие подозрения у пользователей соцсетей возникли за манеру политика исполнять гимн на торжественных мероприятиях.

Об этом сообщает The Huffington Post.

Издание отмечает, что 71-летний Трамп в самом начале поет со всеми слова гимна, а потом ему будто становится скучно. И он, как правило, прекращает петь гимн, он просто стоит с рукой на сердце, или чавкает губами, качает головой и время от времени произносит отдельные слова текста, которые будто всплывают в его памяти.

Такое странное исполнение замечали за Дональдом Трампом во время исполнения гимна "The Star-Spangled Banner" и патриотической песни "God Bless America".

Пользователи соцсетей отреагировали на курьезную особенность главы Белого дома ироничными гифками и шутками.

"Гитлер по крайней мере знал слова песен во время своих мероприятий национального достоинства", - отмечают в Интернете.

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