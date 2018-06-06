Украина Это не поджог сухой травы: в ГосЧС рассказали о версии пожара в Чернобыльской зоне

2018-06-06 20:00 376

 

Версия о возгорании сухой травы в рыжем лесу Чернобыльской зоны в результате умышленного поджога не подтвердилась

Об этом заявил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

Отметим, что 5 июня Чечеткин сообщил, что на месте пожара были найдены факелы.

«Версия не подтвердилась. Пока нет», – сказал Чечеткин, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли версия о преднамеренном поджоге.

В то же время Чечеткин отметил, что расследованием занимаются органы Национальной полиции.

Напомним, масштабный пожар в Чернобыльской зоне возле ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территории на площади около 10 гектаров.

Полиция Области сообщила об открытии уголовного производства из-за пожара в Чернобыльской зоне.

Напомним, пожар в Чернобыле возник сегодня утром, 5 июня 2018 года, и охватил территорию на площади около 10 га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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