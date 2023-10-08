Мир Израиль объявил Сектор Газа закрытой зоной: что это значит

2023-10-08 15:30

 

Приказ о закрытой зоне в секторе Газа был объявлен после оценки ситуации в регионе израильскими военными.

Армия обороны Израиля объявила о закрытой зоне в районе сектора Газа.

Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в сети X.

Израильские военные заявили, что теперь вход в закрытую зону будет строго запрещен, также туда прекращается подача электроэнергии, топлива и товаров.

"После оценки ситуации было решено издать приказ о закрытом военном районе в районе Сектора Газы. ЦАХАЛ предупреждает, что вход на территорию строго запрещен", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что командование миротворцев ООН приняло решение усилить патрулирование на границе между Ливаном и Израилем.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль призвал жителей Газы немедленно покинуть регион.

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