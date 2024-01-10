ВОЙНА В Украине В рф хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW

2024-01-10 21:37

 

россия стремится создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине, чтобы отдалить украинскую артиллерию, несмотря на сомнения относительно ее военной способности провести такую операцию.

В россии возобновили призывы к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области для создания "буферной зоны" с Белгородской областью. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Детали

Военные аналитики считают, что это делается несмотря на вероятную неспособность российских военных провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе.

Отмечается, что российские источники, воспользовавшись комментарием Пескова, призвали российские войска создать "буферную зону" глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с белгородской областью.

В ISW напоминают, что российские ультранационалисты регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в белгородскую область.

Эксперты ISW считают, что российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной операцией, которая потребовала бы группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем войска, которые сосредоточены вдоль всей границы с Украиной, а меньше всего - в белгородской области.

Ранее аналитик Института изучения войны писали о том, что российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска на Харьковщине в течение ближайших недель. российская группировка на Купянском направлении выглядит более приспособленной для проведения интенсивных наступательных действий, чем где-либо в Украине или вдоль границы.

Дополнение

Пока что российские военные способны провести лишь тактические действия в Харьковской области. И они будут служить для отвлечения и фиксации украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.

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