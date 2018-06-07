Политика Сегодня вступило в силу решение КС об отмене депутатской неприкосновенности

2018-06-08 11:12 346

Конституционный суд Украины признал конституционным внесенный народными депутатами законопроект №6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутаткой неприкосновенности.

Об этом говорится в заключительных положениях вывода КС в деле об отмене депутатской неприкосновенности.

"Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, в целом отвечает требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию", - сообщает пресс-служба.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ОДОБРИЛ ОТМЕНУ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

КС отмечает, что необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины – "ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента как такового, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти".

"Конституционный суд Украины неоднократно отмечал, что неприкосновенность народных депутатов Украины не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата Украины, а имеет публично-правовой характер; она направлена на ограждение народного депутата Украины от незаконного вмешательства в его деятельность, на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций и надлежащего (нормального) функционирования парламента", - отмечается в выводе.

Кроме того, в КС отмечают, что на последствия полной отмены депутатской неприкосновенности обращала внимание Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая подчеркивала, что в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасной для функционирования и автономии парламента.