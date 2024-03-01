ВОЙНА В Украине Цифровізація судової системи України — що та як змінить впровадження сервісів електронного правосуддя

2024-03-01 12:29

Частина сервісів електронного правосуддя буде в Дії. Таку заяву зробив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Цифровізація суду — це частина Державної антикорупційної стратегії. Електронний суд зробить систему судочинства сучасною та більш ефективною. Частина сервісів буде в онлайні та в Дії. Це спростить документообіг, пришвидшить розгляд справ і полегшить комунікацію між учасниками справ. Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час», - зазначив він.

«Зараз трансформуємо єдину інформаційну систему (мається на увазі ЄСІТС – прим. ред.). Вона вже пройшла IT-аудит, тепер перевіряємо функціональність. Після закінчення сформуємо оновлену концепцію електронного суду», - додав він.

Також паралельно Мінцифри працює над електронним виконавчим документом у Дії — «це рішення суду, яке треба виконати примусово».

«Наприклад, ви дали гроші в борг за розпискою, вам їх не повернули, ви подали до суду — і суд постановив стягнути гроші з боржника. Тобто суд видає виконавчий документ. Щоб його отримати, треба відстояти чергу, це купа паперів і витраченого часу. Після запуску послуги документ буде в Дії», - пояснив він.

Завдяки трансформації електронного суду українці зможуть:

звертатися до суду онлайн, без поштової кореспонденції та зайвих поїздок

отримувати судові рішення в електронній формі

сплачувати штрафи, вносити та повертати судовий збір і застави

ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи

Частина сервісів для громадян будуть доступні в окремому е-кабінеті, а частина — у Дії. Наразі в еСуді вже доступні електронний кабінет, можливість відеоконференцій та документообігу онлайн.