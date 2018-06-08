Мир Армия Турции готова провести масштабную военную операцию в Ираке, - Эрдоган

2018-06-08 15:45 528

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN Turk, его армия готова начать новую военную операцию сразу в трех иракских городах.

По его словам, Турция предпримет соответствующий шаг в том случае, если Ирак не решит проблему терроризма.

"Мы можем ударить по Синджару и Кандилю. Я впервые говорю об этих планах. И Махмур, он очень важен. Махмур – ключевое место разведения террористов", – заявил Эрдоган.

В районе Кандиля расположена база запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, Турция в начае года начала военную операцию под названием Оливковая ветвь против группировок сирийских курдов. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов. Уже весной Эрдоган заявил о полном взятии под контроль сирийского города Африн.