ВОЙНА В Украине Спецназ ВСУ провел особую операцию у побережья временно оккупированного Крыма

2024-02-07 13:34

Силы спецопераций ВСУ уничтожили радилокационную станцию рашистов и оборудование, которое помогало врагу атаковать юг Украины дронами-камикадзе на одной из добывающих платформ в Черном море. Об этом ССО сообщает на своем Telegram-канале.

"Операторы 73 морского центра ССО провели сверхсложную и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, молниеносно сработав в зоне потенциального поражения противника", - говорится в сообщении.

По разведданным, одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы БпЛА Мохаджер-6.

На платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) Нева-Б. Этим РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

Спецоперация производилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота рф. Лодки 73-го морского центра Сил спецопераций подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки объект был заминирован. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и совершила подрыв враждебной цели.

В результате было захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной.

"Удачно проведенная спецоперация обеспечила более безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря", - отмечается в сообщении ССО.