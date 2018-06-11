Политика Супрун вступилась за своего зама, который заявил, что "все онкобольные умрут без вариантов"

2018-06-11 19:00 553

 

Слова заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского о том, что все онкобольные "умрут без вариантов" были вырваны из контекста.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Александр Линчевский от имени команды Минздрава боролся за программу лечения украинцев за рубежом, отстаивал необходимость лечения всех, даже тяжелобольных пациентов. Некоторые высказывания на заседании без прессы были слишком эмоциональными и реакция, которую мы получили - важный опыт для всей команды", - сказала Супрун.

Чиновник добавила, что для сотрудников Минздрава будет проведен тренинг по практике обеспечения четкости публичных высказываний.

По ее словам, высказывание Линчевского было искажено и неправильно интерпретировано. "В то же время, мы живем в мире постправды, где вместо фактов обсуждаются домыслы, искажения и интерпретации. Сегодня обществу пытаются навязать, что врачи из команды Минздрава могли сказать, что "тяжелобольных не нужно лечить", - добавила Ульяна Супрун.

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