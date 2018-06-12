Украина Комиссия из США провела детальный аудит украинского НАБУ - выявлено 47 нарушений

2018-06-13 12:43 352

Из-за невозможности провести государственный аудит работу Национального антикоррупционного бюро проверила иностранная комиссия.  

"Не имея возможности получить государственный аудит, мы между собой говорили, что должны себя проверить, потому что очень много процессов происходит, и важно, чтобы кто-то независимый посмотрел на эти процессы со стороны. Поэтому мы обратились к нашим американским и европейским коллегам, было проведено внешнее оценивание нашей работы. Вчера лица, которые его проводили, презентовали отчет", - заявил директор НАБУ Артем Сытник

Он отметил, что было получено 47 рекомендаций со стороны комиссии, как улучшить и оптимизировать работу НАБУ.

"Этот аудит длился 4 месяца, это был достаточно глубокий аудит, его проводили люди, которые занимаются этим в Министерстве юстиции США. Я думаю, что быстрее не будет, где-то до полугода", - подытожил Сытник.

По словам Сытника, аудит в НАБУ до этого еще ни разу не проводился .

"Я считаю неправильным, когда мы работаем уже третий год и ни разу не проводился аудит. Те действия, которые происходили в парламенте, свидетельствуют о том, что большинство рассматривало это как возможность расправы над руководством, поэтому искало человека, который в любом случае подпишет отрицательное заключение. Поэтому эта история так долго продолжалась", - сказал директор НАБУ.

 

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